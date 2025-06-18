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Минфин Азербайджана изучает корейский опыт цифровизации управления финансами (ФОТО)

Экономика Материалы 18 июня 2025 20:16 (UTC +04:00)
Минфин Азербайджана изучает корейский опыт цифровизации управления финансами (ФОТО)
Фото: Министерство финансов Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Делегация министерства финансов Азербайджанской Республики находится с визитом в городе Сеул для обмена опытом в области цифровизации управления финансами. В рамках визита делегация провела ряд рабочих встреч в Корейской службе финансовой информации (Korea Fiscal Information Service – KFIS), функционирующей при министерстве экономики и финансов Кореи.

Как сообщили Trend в министерстве финансов, в ходе встреч были обсуждены практическое применение платформы "dBrain+" - цифровой и интегрированной национальной финансовой информационной системы для управления государственными финансами Кореи, а также возможности цифровой трансформации в сфере государственного финансового контроля, казначейства и бухгалтерского учета.

Кроме того, был осуществлен взаимный обмен опытом в области анализа и оптимизации доходов и расходов государственного бюджета, интеграции в бюджетные процессы современных цифровых инструментов управления и электронных решений.

В программе семинара, организованного в рамках визита, прошли технические презентации и обсуждения по системе "dBrain+". Было отмечено, что с помощью этой системы финансовые процессы, такие как подготовка государственного бюджета, расходование средств, подотчетность и управление долгом, полностью осуществляются в цифровой среде и в интегрированной форме.

Отметим, что министерством финансов Азербайджанской Республики начата работа по созданию системы планирования государственных ресурсов (GRP – Government Resource Planning), в рамках которой изучается международный опыт.

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Минфин Азербайджана изучает корейский опыт цифровизации управления финансами (ФОТО)
Минфин Азербайджана изучает корейский опыт цифровизации управления финансами (ФОТО)
Минфин Азербайджана изучает корейский опыт цифровизации управления финансами (ФОТО)
Минфин Азербайджана изучает корейский опыт цифровизации управления финансами (ФОТО)
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