Минфин Азербайджана изучает корейский опыт цифровизации управления финансами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация министерства финансов Азербайджанской Республики находится с визитом в городе Сеул для обмена опытом в области цифровизации управления финансами. В рамках визита делегация провела ряд рабочих встреч в Корейской службе финансовой информации (Korea Fiscal Information Service – KFIS), функционирующей при министерстве экономики и финансов Кореи.

Как сообщили Trend в министерстве финансов, в ходе встреч были обсуждены практическое применение платформы "dBrain+" - цифровой и интегрированной национальной финансовой информационной системы для управления государственными финансами Кореи, а также возможности цифровой трансформации в сфере государственного финансового контроля, казначейства и бухгалтерского учета.

Кроме того, был осуществлен взаимный обмен опытом в области анализа и оптимизации доходов и расходов государственного бюджета, интеграции в бюджетные процессы современных цифровых инструментов управления и электронных решений.

В программе семинара, организованного в рамках визита, прошли технические презентации и обсуждения по системе "dBrain+". Было отмечено, что с помощью этой системы финансовые процессы, такие как подготовка государственного бюджета, расходование средств, подотчетность и управление долгом, полностью осуществляются в цифровой среде и в интегрированной форме.

Отметим, что министерством финансов Азербайджанской Республики начата работа по созданию системы планирования государственных ресурсов (GRP – Government Resource Planning), в рамках которой изучается международный опыт.

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