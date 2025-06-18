Стали известны расходы населения Азербайджана на фармацевтическую продукцию

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года в Азербайджане потребителям было продано фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей на сумму 598,1 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 18,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Итоговый удельный вес товарооборота по фармацевтической продукции и медицинским товарам составил 2,6 процента.

Отметим, что в январе-мае 2025 года в розничной торговой сети потребителям было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 23,341 миллиарда манатов, непродовольственных товаров на сумму 13,073 миллиарда манатов.

По сравнению с январем-маем 2024 года розничный товарооборот вырос на 3,8 процента в реальном выражении, в том числе на 1,6 процента по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 6,5 процента по непродовольственным товарам.