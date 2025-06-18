ING о влиянии напряженности на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана

БАКУ/Trend/- Основным каналом воздействия геополитической напряженности на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана, по всей видимости, остается неопределенность цен на нефть.

Об этом в ответ на запрос Trend заявил главный экономист по России и СНГ нидерландской банковской группы ING Дмитрий Долгин.

«По нашим оценкам, каждый доллар изменения цены за баррель нефти эквивалентен примерно $300 миллионам годовых доходов от экспорта топлива и около $190 миллионов бюджетных поступлений, связанных с топливным сектором. В настоящее время цена на нефть марки Brent значительно превышает диапазон $60–65 за баррель, который является точкой безубыточности для текущего счета и консолидированного бюджета Азербайджана. Однако устойчивость такого ценового движения вызывает вопросы, учитывая, что всего месяц назад стоимость нефти опускалась до $60 за баррель», — отметил он.

По словам Долгина, с точки зрения географии торговые маршруты Азербайджана в ограниченной степени подвержены прямому влиянию обострения ситуации вокруг Ирана.

«Если ситуация продолжит обостряться и напряженность затянется, это может негативно повлиять на инвестиционные настроения в отношении всего региона. Тем не менее важно отметить, что для Азербайджана торговые потоки играют более значимую роль, чем приток иностранного капитала», — указал эксперт.

Долгин подчеркнул, что несмотря на важность отслеживания событий на Ближнем Востоке, в долгосрочной перспективе инвестиционная привлекательность Азербайджана в большей степени определяется его отношениями с Турцией, Арменией и Европейским союзом.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.