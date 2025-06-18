В Азербайджане увеличился объем грузовых и пассажирских перевозок

БАКУ /Trend/ - За январь-май текущего года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 3 и 5,9 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, субъектами хозяйственной деятельности в транспортном секторе было перевезено 96,8 миллиона тонн грузов. Из этих грузов 3,9 процента перевозились по морю, 7,3 процента - по железной дороге, 0,2 процента - по воздуху, 59,9 процента - автомобильным транспортом и 28,7 процента - трубопроводным транспортом.

Объем перевозок грузов транспортными средствами негосударственного сектора увеличился на 4,4 процента, а удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 78,9 процента.

За январь-май 2025 года транспортными операторами было перевезено 849,8 миллиона пассажиров. 88,3 процента пассажиров было перевезено автомобильным транспортом, 11,1 процента - метро, остальная часть - другими видами транспорта.