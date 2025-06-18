Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Аллею почетного захоронения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) 18 июня прибыли на Аллею почетного захоронения, где посетили могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, гости возложили венок к могиле великого лидера Гейдара Алиева, отдав дань уважения его светлой памяти.

Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС также посетили могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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