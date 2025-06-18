Азербайджан стал одним из транспортных и логистических центров Евразии - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одним из транспортных и логистических центров Евразии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Самир Шарифов во время выступления на мероприятии на тему "Многогранное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном: достижения и перспективы" в Баку.

Он отметил, что данное мероприятие посвящено многогранному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном, перспективам на будущее и другим вопросам.

"Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на сотрудничество с странами Центральной Азии, которое занимает особое место во внешней политике Азербайджана. С момента обретения независимости наши страны тесно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сказал он.

По его словам, сегодня укрепляются взаимные торговые связи между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

"Значительный вклад в транспортировку ресурсов через Каспийское море вносят страны региона. Сегодня укрепились стратегические партнерские отношения со странами Центральной Азии. Отношения Азербайджана с Туркменистаном основаны на историческом, культурном партнерстве.

Несколько дней назад мы отметили 33-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. В 2017 году между Азербайджаном и Туркменистаном была подписана декларация о стратегическом партнёрстве, которая открыла путь к сотрудничеству в широком спектре областей. Для развития экономического и гуманитарного сотрудничества действует межправительственная комиссия. Выполнение решений, принятых в рамках этой комиссии, создаст условия для расширения гуманитарных и экономических связей. Несмотря на отсутствие сухопутной границы между Азербайджаном и Туркменистаном, Каспийское море играет роль моста между двумя странами. Сегодня Азербайджан стал одним из транспортных и логистических центров Евразии", - добавил он.

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