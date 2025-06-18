В Баку проходит пленарная сессия ПА ОЧЭС

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии принимают участие председатели парламентов нескольких стран, а также значительное число депутатов и иностранных гостей.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана и действующий председатель ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова, выступит с приветственной речью на пленарной сессии.

В рамках мероприятия пройдут заседания нескольких комитетов организации, в том числе будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

На пленарной сессии будут обсуждаться вопросы «Укрепления связей в регионе ОЧЭС и повышения мобильности через создание умной и устойчивой транспортной инфраструктуры», а также будут приняты соответствующие решения.

В рамках мероприятия председательство в ПА ОЧЭС будет передано от Азербайджана Болгарии.

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