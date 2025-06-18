В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу лицензий на организацию деятельности казино

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на организацию игр казино на искусственных земельных участках в азербайджанской части Каспийского моря.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, государственная пошлина за выдачу лицензии на организацию игр казино на искусственных земельных участках в секторе Каспийского моря (озера), принадлежащем Азербайджанской Республике, составит 340 тыс. манатов (дополнительно 340 тыс. манатов ежегодно в течение срока действия лицензии).

Часть суммы этой государственной пошлины, уплачиваемой ежегодно, будет перечисляться каждый следующий год до даты выданной лицензии.

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