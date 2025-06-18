Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу лицензий на организацию деятельности казино

Общество Материалы 18 июня 2025 14:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу лицензий на организацию деятельности казино

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на организацию игр казино на искусственных земельных участках в азербайджанской части Каспийского моря.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, государственная пошлина за выдачу лицензии на организацию игр казино на искусственных земельных участках в секторе Каспийского моря (озера), принадлежащем Азербайджанской Республике, составит 340 тыс. манатов (дополнительно 340 тыс. манатов ежегодно в течение срока действия лицензии).

Часть суммы этой государственной пошлины, уплачиваемой ежегодно, будет перечисляться каждый следующий год до даты выданной лицензии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости