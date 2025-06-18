Производство энергии на солнечных электростанциях в Азербайджане в этом году значительно выросло
В Азербайджане наблюдается рост выработки электроэнергии на солнечных электростанциях. Этот сектор продолжает укреплять свои позиции в структуре возобновляемых источников энергии страны.
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