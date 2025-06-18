Израиль нанес удары по более чем 1000 целей в Тегеране

БАКУ /Trend/ - ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Тегеране.

Об этом сообщили Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

По сообщениям, в иранской столице были нанесены удары по более чем 1100 целям.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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