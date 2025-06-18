Иран впервые применил ракеты «Сиджил» для ударов по Израилю

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о первом использовании тяжелых дальнобойных двухступенчатых ракет «Сиджил» для нанесения авиаударов по Израилю, сообщает Trend.

В заявлении КСИР отмечается, что применено большое количество таких ракет, а также беспилотников. «В ходе нескольких операций система ПВО Израиля была серьезно повреждена, и теперь путь для иранских ракет и БПЛА полностью открыт», — говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.