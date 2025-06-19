Президент России призвал найти пути прекращения конфликта между Израилем и Ираном

БАКУ/ Trend/ - Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира заявил, что было бы правильно всем участникам конфликта между Израилем и Ираном совместно искать пути его прекращения.

Как сообщает Trend, российский лидер подчеркнул важность нахождения решений, которые одновременно обеспечили бы право Ирана на развитие мирной атомной энергетики и гарантировали безопасность Израиля как еврейского государства. «Это тонкий вопрос и надо быть очень аккуратным, но, на мой взгляд, в целом, такое решение может быть найдено», - отметил он.

В. Путин напомнил, что Россия завершила строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране и заключила контракт на строительство еще двух энергоблоков. По его словам, уровень доверия между Россией и Ираном позволяет продолжать сотрудничество в этой сфере. При этом российская сторона, по его словам, довела возможные варианты урегулирования до США, Израиля и Ирана. «Мы ничего никому не навязываем, просто делимся своим видением возможного выхода из сложившейся ситуации», - добавил он.