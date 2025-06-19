Иран объявил о начале шестой фазы атак беспилотников по Израилю

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально заявил о начале шестой фазы масштабных атак беспилотников на территорию Израиля, сообщает Trend.

В заявлении КСИР говорится: «На шестом этапе десятки беспилотников, оснащённых боеголовками армии Исламской Республики Иран, были направлены в сторону Израиля и нанесли серьёзный ущерб обозначенным целям».

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.