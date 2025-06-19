Международные перевозки по Восточной железной дороге Ирана выросли

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (21 марта-21 мая 2025 года) международные грузоперевозки по Восточной железной дороге, функционирующей при Управлении восточных железных дорог Ирана, выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 мая 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом на брифинге заявил генеральный директор Управления восточных железных дорог Ирана Али Хокками Гасеми.

По его словам, за два месяца международные грузоперевозки по Восточной железной дороге составили 52,6 тысячи тонн. При этом за аналогичный период прошлого года грузоперевозки по этой железной дороге составили 47 тысяч тонн.

Он отметил, что международные грузоперевозки охватывали как экспортные, так и транзитные грузы, которые транспортировались в направлении Туркменистана и Афганистана.

Гасеми также отметил, что за два месяца по Восточной железной дороге было перевезено 1,17 миллиона тонн внутренних грузов, в основном это горные минералы, железная руда, пеллеты и прочее.

Отметим, что Управление восточных железных дорог Ирана контролирует 1 тысячу километров железных дорог. Эти железные дороги расположены в иранских провинциях Разави-Хорасан, Южный Хорасан и Йезд.