Названы объемы инвестиций за рубеж и поступлений в Азербайджан в I квартале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года из Азербайджана в экономики зарубежных стран было направлено 315 миллионов долларов, что на 15 миллионов долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма составила 330 миллионов долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном презентации платежного баланса за первый квартал 2025 года.

Он отметил, что если в прошлом году в страну поступили денежные переводы в размере 294 миллионов долларов, то в этом году этот показатель составил 229,5 миллиона долларов, что на 28 процентов меньше по сравнению с 2024 годом.

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