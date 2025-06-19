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Выросли чистые финансовые активы Азербайджана по портфельным инвестициям

Экономика Материалы 19 июня 2025 14:20 (UTC +04:00)
В первом квартале чистые активы Азербайджана по портфельным инвестициям выросли, а обязательства снизились за счёт изменений в различных секторах экономики.
Выросли чистые финансовые активы Азербайджана по портфельным инвестициям

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года чистые финансовые активы Азербайджана по портфельным инвестициям выросли на 0,6 миллиарда долларов, а чистые финансовые обязательства снизились на 4,7 миллиона долларов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЦБ Азербайджана.

Согласно информации, в отчётный период активы по портфельным инвестициям увеличились за счёт государственного сектора (7,8 миллиона долларов), банков (480,1 миллиона долларов) и других секторов (165,1 миллиона долларов), тогда как по ценным бумагам, предоставляющим участие в капитале, зафиксировано снижение на 23,8 миллиона долларов.

Обязательства, в свою очередь, в основном увеличились за счёт ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (1 тысяча долларов), и других секторов (6,4 миллиона долларов), тогда как в государственном секторе (11,1 миллиона долларов) и в банковском секторе (18 тысяч долларов) наблюдалось сокращение.

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