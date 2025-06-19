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Между Азербайджаном и Северной Македонией вводится освобождение владельцев диппаспортов от виз

Политика Материалы 19 июня 2025 16:02 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Северной Македонией вводится освобождение владельцев диппаспортов от виз

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис поступил законопроект об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований между Азербайджаном и Северной Македонией.

Законопроект включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 21 июня, сообщает Trend.

Ожидается, что законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований" будет вынесен на голосование и принят.

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