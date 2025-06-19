Президент Тимор-Лесте направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуш Орта направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам, Правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – 28 Мая – Дня независимости.

Этот исторический день, когда отмечается годовщина создания в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики, напоминает всему миру о стойкости народа, который даже в трудные времена мог мужественно и уверенно отстаивать идеалы свободы, демократии и равенства.

Пройдя за последние десятилетия исторический путь, Азербайджан благодаря вдохновляющим нам преобразованиям построил современное, развитое государство, восстановил свой суверенитет.

Выражаю Вам признательность за дружбу между нашими странами, подтверждаю наше намерение продолжать укреплять политические связи, а также двусторонние отношения в области образования, культуры, энергетики, устойчивого развития и многостороннего диалога.

Искренне желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания".