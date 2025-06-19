В ЗАО AzerGold состоялась встреча с руководителем турецкой компании Aleks Metal Rafineri (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджан прибыла делегация во главе с Сарпом Тарханаджи, председателем правления турецкой компании “Aleks Metal Rafineri”, с которой ЗАО “AzerGold” установило отношения сотрудничества с 2025 года в области производства золотых и серебряных монет, а также золотых слитков, предлагаемых для розничной продажи.

В рамках визита председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов провел встречу с руководящим составом “Aleks Metal Rafineri”.

На встрече, которая была проведена с целью ознакомления с деятельностью ЗАО “AzerGold”, обсуждения развития отношений сотрудничества и определения новых направлений, Закир Ибрагимов предоставил гостям подробную информацию о государственной компании, специализирующейся на добыче полезных ископаемых. Было отмечено, что компания, делающая своим приоритетом охрану окружающей среды при ведении горнодобывающей деятельности, вносит значительный вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана и диверсификацию национальной экономики посредством экспорта золота и серебра на мировой рынок, а также успешно продолжает розничную продажу драгоценных металлов. Также было подчеркнуто, что коллекции золотых монет с различным, уникальным дизайном, которые Акционерное общество представляет местному розничному рынку с 2019 года, являются не только надежным инвестиционным инструментом, но и служат пропаганде нашей страны, ее истории, искусства, культурного наследия и других ценностей.

В свою очередь, председатель правления компании “Aleks Metal Rafineri” Сарп Тарханаджи выступил с презентацией о деятельности руководимой им компании и отметил, что компания осуществляет процесс обработки и производства драгоценных металлов, оснащенный новейшими технологиями и оборудованием в соответствии с экологическими требованиями, имеет широкое международное сотрудничество, а также имеет официальные представительства в США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в различных странах Европы. В этом смысле Сарп Тарханаджи, выразив удовлетворение сотрудничеством с ЗАО “AzerGold”, выразил намерение определить новые направления партнерства.

Встреча продолжилась в атмосфере взаимного обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.