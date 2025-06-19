Иран сообщил о кибератаках на информационные системы двух банков

БАКУ /Trend/ - Израиль организовал кибератаки на информационные системы двух иранских банков.

Об этом сообщило иранское киберкомандование, передает Trend.

Сообщается, что специалистам удалось быстро устранить неисправность в системе одного из банков, и продолжаются работы по восстановлению системы второго банка.

Кибератакам подверглись "Bank Sepah" и "Bank Pasargad".

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!