Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня участники 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана прибыли в город Ханкенди после посещения города Шуша.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Отмечается, что делегацию сопровождали члены представительства Азербайджана в ПА ОЧЭС - председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, а также комитета по социальной и гуманитарной политике ПА ОЧЭС Муса Гулиев, депутаты Сабина Салманова, Ризван Набиев, Гюнай Агамалы, Заур Шукюров, Вугар Искендеров и Махир Сулейманлы.

Гостей встретили сотрудники Специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, которые проинформировали их о масштабных строительных работах, проводимых азербайджанским государством.

Члены делегации посетили Площадь Победы в Ханкенди, им была предоставлена информация о планируемом музее Победы, строящемся Конгресс-холле и других проектах в городе.

Гости также дали интервью сопровождающим их представителям средств массовой информации.

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