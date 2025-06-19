Президент Кении направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Кения Уильям Самоэй Руто направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Кения и от себя лично передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – 28 мая – Дня независимости.

За последние два десятилетия между Кенией и Азербайджаном налажены дружеские отношения, которые развивались как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Большой потенциал имеется в новых областях нашего взаимовыгодного партнерства, в том числе в торговой и инвестиционной сферах, в области образования, информационно-коммуникационных технологий, климатической деятельности, энергетики и других направлениях. Надеюсь, что эти отношения будут и дальше развиваться на благо наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана - процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".