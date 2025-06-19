Президент Конго поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

От имени Правительства и народа Конго, а также от себя лично рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания.

Еще раз заявляю о полной готовности прилагать вместе с Вашим превосходительством еще больше усилий для укрепления сотрудничества между нашими странами и своей приверженности этому делу.

Основываясь на образцовой личной дружбе между Вашим превосходительством и мной, прошу Вас, господин Президент, принять мое высочайшее почтение".