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Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах - Яшар Гюлер

Политика Материалы 19 июня 2025 19:27 (UTC +04:00)
Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах - Яшар Гюлер
Фото: Министерство национальной обороны Турции

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер азербайджанским журналистам, сообщает Trend.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в оборонной промышленности также продолжается.

Отвечая на вопрос о безопасности на границе на фоне ирано-израильского конфликта, министр отметил, что угрозы нет.

"Мы просто проводим проверку в связи с мерами безопасности", - сказал он.

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