Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах - Яшар Гюлер

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах.
Об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер азербайджанским журналистам, сообщает Trend.
Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в оборонной промышленности также продолжается.
Отвечая на вопрос о безопасности на границе на фоне ирано-израильского конфликта, министр отметил, что угрозы нет.
"Мы просто проводим проверку в связи с мерами безопасности", - сказал он.
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