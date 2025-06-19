Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах - Яшар Гюлер

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер азербайджанским журналистам, сообщает Trend.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в оборонной промышленности также продолжается.

Отвечая на вопрос о безопасности на границе на фоне ирано-израильского конфликта, министр отметил, что угрозы нет.

"Мы просто проводим проверку в связи с мерами безопасности", - сказал он.

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