В средней общеобразовательной школе №18 проведены просветительские сессии по теме буллинга

Буллинг – это поведение, наносящее серьёзный вред психологическому здоровью учащихся, негативно влияющее на их развитие, самооценку и социальные навыки. Именно поэтому предотвращение буллинга и формирование здоровой психологической среды в школах имеет важнейшее значение. С этой целью в январе текущего года по инициативе и при финансовой поддержке Kapital Bank, при организационной поддержке образовательного центра «Dərs Evi», а также в партнёрстве с Институтом Образования Азербайджанской Республики был запущен социальный проект под названием «Изменения начинаются с тебя!».

Проект направлен на борьбу с буллингом в общеобразовательных учреждениях и повышение осведомлённости по данной теме.

В рамках проекта в средней школе №18 города Баку были проведены просветительские сессии для учеников, педагогического состава и родителей. Тренинги провели специалисты международного центра «Travli.net» и образовательного центра «Dərs Evi». С целью измерения эффективности реализованных действий, по завершении сессий был проведён опрос и этап оценки.

Отметим, что на первом этапе проекта эксперты «Travli.net» провели специальные тренинги для преподавателей образовательного центра «Dərs Evi». Благодаря полученным знаниям и навыкам, педагоги не только повысили свою компетентность в области буллинга, но и получили возможность проводить аналогичные информационные сессии для своих коллег, учащихся и родителей.

Основной целью проекта является улучшение уровня психологического благополучия учащихся в школах, а также повышение уровня информированности педагогов и родителей в вопросах выявления и предотвращения буллинга. Такой подход способствует укреплению взаимопонимания и развития чувства эмпатии в образовательной среде.

Kapital Bank в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности придаёт особое значение важным для общества темам. Данная инициатива по борьбе с буллингом является очередным подтверждением стремления Банка внести вклад в развитие образования, социальное благополучие и создание здоровой среды для будущих поколений.

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