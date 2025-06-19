Глава МИД Канады поблагодарила Азербайджан за эвакуацию своих граждан из Ирана

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Канады Анита Ананд поблагодарила Азербайджан за эвакуацию своих граждан из Ирана.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым она поблагодарила за поддержку, оказанную Азербайджаном в направлении эвакуации граждан его страны из Ирана.

Отметим, что с начала вооружённого конфликта между Израилем и Ираном был обеспечен беспрепятственный переход через пограничный пункт «Астара» более чем шестисот человек.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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