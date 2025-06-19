МАГАТЭ не выявило повреждений или угроз на строящемся реакторе в Иране

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о том, что в результате израильской атаки мог пострадать исследовательский тяжеловодный реактор в Хондабе (бывший Арак) в Иране, передает Trend.

В агентстве уточнили, что реактор в настоящее время находится на стадии строительства, не введен в эксплуатацию и не содержит ядерных материалов, поэтому радиационного воздействия зафиксировано не было.

"На данный момент у МАГАТЭ нет информации, подтверждающей, что тяжеловодный реактор в Хондабе был поврежден", — добавили в агентстве.

Напомним, что 18 июня МАГАТЭ сообщило, что два иранских объекта по производству центрифуг — мастерская ТЕСА в Карадже и Тегеранский исследовательский центр — подверглись ударам. "Оба объекта ранее находились под наблюдением и контролем МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В Тегеране было разрушено здание, в котором производились и испытывались роторы современных центрифуг. В Карадже были уничтожены два здания, где изготавливались различные компоненты для центрифуг", — говорится в сообщении агентства.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих, подчеркнул важность прозрачности и своевременного обмена информацией в текущих условиях: "Крайне важно, чтобы агентство получало регулярную техническую информацию об объектах и соответствующих площадках. Без таких данных мы не сможем точно оценить радиологическую ситуацию и возможное воздействие на население и окружающую среду, а также не сможем оказать необходимую помощь".

Гросси также подтвердил, что МАГАТЭ продолжает свое присутствие в Иране. "Агентство находится в Иране и будет продолжать свою работу. Инспекции по гарантиям в Иране возобновятся, как только позволят условия безопасности, в соответствии с обязательствами страны по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — отметил он.