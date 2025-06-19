Водохранилище Хакаричай обеспечит питьевой водой ряд районов

ЛАЧИН /Trend/ - Посредством водохранилища Хакаричай будут обеспечиваться питьевой водой несколько районов.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что объем водохранилища составляет 91 миллион кубометров.

"Строительство водохранилища Хакаричай в Лачинском районе и отходящего от него магистрального трубопровода пропускной способностью 8,5 кубометра в секунду нацелено на обеспечение высококачественной питьевой водой Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского и Агдамского районов", - сказали в агентстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!