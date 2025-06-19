Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Мы и в хорошие и тяжелые дни всегда рядом друг с другом, приумножаем силы друг друга, и сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«Шушинская декларация, подписанная четыре года назад с уважаемым Президентом, подняла наши отношения на самую высокую вершину. Шушинская декларация официально подняла наши отношения на уровень союзничества. Мы – друзья, братья, союзники. Турция и Азербайджан, как две братские страны, рука об руку уверенно и успешно движутся вперед, сотрудничая в политической, экономической, энергетической, транспортной, военной и во всех других сферах», - отметил глава государства.