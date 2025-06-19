Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед

Политика Материалы 19 июня 2025 17:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Мы и в хорошие и тяжелые дни всегда рядом друг с другом, приумножаем силы друг друга, и сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«Шушинская декларация, подписанная четыре года назад с уважаемым Президентом, подняла наши отношения на самую высокую вершину. Шушинская декларация официально подняла наши отношения на уровень союзничества. Мы – друзья, братья, союзники. Турция и Азербайджан, как две братские страны, рука об руку уверенно и успешно движутся вперед, сотрудничая в политической, экономической, энергетической, транспортной, военной и во всех других сферах», - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости