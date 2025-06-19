Мы закладываем основу новой культурной жизни в Кахраманмараше - мэр города

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Мэр Кахраманмараша Фырат Гергель заявил, что в городе начинается новый этап в культурной и социальной жизни.

Как сообщает специальный корреспондент Trend,об этом заявил мэр Кахраманмараша Фырат Гергель, выступая на торжественной церемонии открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

"С культурным центром, который будет построен в нашем Азербайджанском квартале, мы обновим душу нашего города. Это будет начало новой социальной жизни, наполненной искусством, литературой и свободной мыслью", - подчеркнул мэр.

По его словам, в рамках реализации обещаний Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Кахраманмараш также получит новый современный стадион.

"Как и обещал наш уважаемый Президент, строительство нового стадиона в нашем городе начнется в ближайшие месяцы. Уже в июне, с участием Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата, а также Министерства молодежи и спорта, будет проведен тендер на реализацию проекта", — сообщил Гергель.

Он добавил, что тендер пройдет по инициативе мэрии, и в результате Кахраманмараш обретет еще один знаковый спортивный объект. "Мы подарим Кахраманмарашу еще одну современную жемчужину. Все вместе станем свидетелями воплощения этого проекта, который укрепит спортивную и культурную инфраструктуру нашего города", — сказал он.

В завершение мэр выразил уверенность, что реализуемые инвестиции сделают Кахраманмараш городом будущего:

"Я твердо верю: с этими проектами и вложениями мы все вместе превратим Кахраманмараш в город, достойный своего великого наследия и устремленный в будущее".