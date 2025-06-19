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Новый квартал в Кахраманмараше - символ братства Азербайджана и Турции - Фырат Гергель

Политика Материалы 19 июня 2025 15:55 (UTC +04:00)
Новый квартал в Кахраманмараше - символ братства Азербайджана и Турции - Фырат Гергель
Фото: Фырат Гергель/ Фейсбук

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Город Кахраманмараш стал свидетелем исторического события - визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает специальный корреспондент Trend,об этом заявил мэр Кахраманмараша Фырат Гергель, выступая на торжественной церемонии открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

"Добро пожаловать в наш город, этот день имеет историческое значение. Мы рады приветствовать у нас Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Азербайджана Ильхама Алиева", — сказал он.

Фырат Гергель напомнил, что прошло два года с момента разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года, ставшего одним из самых трагичных событий в истории города: "Мы стали свидетелями того, как Кахраманмараш, словно Феникс, возродился из пепла. Мы увидели, на что способно братство, как государство умеет защищать своих граждан. Каждый день и каждый час после этой трагедии был для нас испытанием. Несмотря на боль, мы сохранили надежду и вместе заново учились держаться за жизнь".

Особое внимание мэр уделил Азербайджанскому кварталу - жилому комплексу, построенному при поддержке братской страны: "То, что мы видим сегодня в этом районе, называют "Азербайджанским кварталом". Это — результат огромного труда, символ восстановления и, что особенно важно, сильной государственной воли".

В завершение своей речи он выразил соболезнования семьям погибших в землетрясении:
"От всей души вновь выражаем соболезнования всем нашим братьям и сестрам, чьи жизни унесло землетрясение. Мы будем помнить их всегда".

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