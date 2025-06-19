Президент РФ не исключил возможность личной встречи с Володимиром Зеленским

БАКУ/ Trend/ - Россия готова к содержательным переговорам с украинской стороной.

Как сообщает Trend, об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира. Он выразил благодарность Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за предоставление площадки для диалога и поддержку мирных инициатив.

В. Путин подчеркнул, что контакты между российскими и украинскими переговорщиками продолжаются и следующая встреча может состояться после 22 июня. Он также отметил усилия турецкой стороны, подчеркнув, что «Президент Эрдоган и господин Фидан делают очень многое для достижения урегулирования».

Российский лидер заявил, что не исключает личной встречи с Президентом Украины Володимиром Зеленским, однако выразил сомнение в том, кто в Киеве будут уполномочены подписывать возможные договоренности. Отдельно В. Путин упомянул гуманитарные аспекты конфликта, в том числе возвращение тел погибших. Глава российского государства добавил, что рассчитывает на конструктивную роль таких государств, как Китай, Индия и других стран БРИКС, которые, по его словам, проявляют искреннюю заинтересованность в мирном разрешении конфликта.

«Мы тоже хотим завершить этот конфликт и как можно быстрее. И, конечно, лучше мирным путем», - подчеркнул Президент России.