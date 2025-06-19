Иран сократил импорт продукции из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (21 марта-21 мая 2025 г.) импорт Ираном продукции из Туркменистана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 мая 2024 г.) снизился на 72,5% в стоимостном выражении и на 68,2% в весовом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, за два месяца Иран импортировал из Туркменистана 923 тысячи тонн продукции на сумму 980 тысяч долларов США.

За аналогичный период прошлого года импорт Ираном продукции из Туркменистана составил 2,9 тысячи тонн на сумму около 3,57 миллиона долларов.

Иран импортировал из Туркменистана нефтяной кокс, хлопок, ткани и другие продукты.

В статистике отмечается, что за два месяца ненефтяной товарооборот Ирана с Туркменистаном составил около 251 тыс. тонн на сумму около 83,4 млн долларов. Товарооборот вырос на 13% в стоимостном выражении и на 2,44% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что за два месяца импорт Ираном ненефтяной продукции составил 5,92 млн тонн на сумму 8,47 млрд долларов. Импорт ненефтяной продукции снизился на 7,8% в стоимостном выражении и увеличился на 1,16% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 мая 2024 г.).

Отметим, что при импорте продукции Иран в основном делает упор на импорт необходимых товаров, в которых нуждается страна, и налагает определенные ограничения на импорт в страну аналогичных товаров, производимых в стране.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!