Иранская баллистическая ракета попала в больницу города Беэр-Шева

БАКУ /Trend/ - Баллистическая ракета, выпущенная Ираном по израильскому городу Беэр-Шева, попала в больницу Сорока.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр здравоохранения Израиля Уриэль Буссо.

Согласно информации, в результате инцидента ранены десятки людей, трое из них - тяжело. Министр охарактеризовал инцидент как военное преступление, обвинив Иран в умышленном нанесении удара по мирному населению и медицинскому персоналу.

Ранее иранская сторона подтвердила, что ракета, запущенная по Беэр-Шеве, была нацелена на разведывательный центр Хав-Ям, но взрывная волна затронула и больницу, вызвав незначительные разрушения.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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