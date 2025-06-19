Израиль усилит атаки на Иран

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание армии усилить удары по стратегическим объектам в Тегеране, в том числе по правительственным зданиям.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Израиля.

"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля увеличить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и правительственные объекты в Тегеране", - приводится цитата министра обороны.

Кац обвинил верховного лидера Ирана Али Хаменеи в обстрелах больниц и жилых кварталов в Израиле. Министр сказал, что это одно из самых серьезных преступлений Хаменеи и он будет привлечен к ответственности за эти действия.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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