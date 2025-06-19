Увеличился оборот услуг взаимного туризма Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года оборот взаимных туристических услуг в Азербайджане вырос на 8,8% и составил 751,9 миллиона долларов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЦБ Азербайджана.

За счет превышения экспорта туристических услуг над импортом (380,5 миллиона долларов против 371,4 миллиона долларов) был сформирован профицит в размере 9,1 миллиона долларов.

Согласно информации, за этот период количество граждан Азербайджана, выезжающих за границу, сократилось на 0,7 процента, а количество иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, сократилось на 1,1 процента. Объем услуг, оказанных резидентам Азербайджана зарубежными странами в связи с туризмом, составил 371,4 миллиона долларов. Из них 79,2 процента были связаны с личными визитами граждан Азербайджана (без учета средств за челночный импорт).

Объем строительных услуг, оказанных нерезидентам в ненефтегазовом секторе за отчетный период, составил 0,4 миллиона долларов. А объем других бизнес-услуг, выплачиваемых нерезидентам в ненефтегазовом секторе, вырос на 61 процент и составил 0,5 миллиарда долларов.