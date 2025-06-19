Азербайджанский квартал - символ братства и единства двух народов - Али Ерликяйя

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Азербайджанский квартал - символ братства и единства двух народов.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликяйя, выступая на открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

Он отметил историческое значение района "Азербайджанский квартал" в Кахраманмараше и подчеркнул важность тесных отношений между Турцией и Азербайджаном.

Али Ерликяйя напомнил, что еще 7 февраля 1990 года Муниципальный совет Кахраманмараша дал этому району название "Азербайджанский квартал" в знак приветствия и солидарности с братьями в Азербайджане.

"Каждое строение, возводимое сегодня в этом районе, — это привет и уважение нашим братьям. Это печать нашей дружбы — двух стран и одного народа. Для нас Кахраманмараш — герой, и для наших братьев из Азербайджана это тоже так", — сказал министр.

Али Ерликяйя подчеркнул единство турецкого и азербайджанского народов в радости и скорби, а также признал заслуги руководства страны в восстановлении пострадавших от землетрясения территорий.

"Мы благодарим нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, архитектора турецкого видения и лидера крупнейшей в мире операции по восстановлению, а также Президента Азербайджана Ильхама Алиева и братский азербайджанский народ за неизменную поддержку и братство", — отметил министр.

Особую благодарность он выразил всем ведомствам и организациям, которые участвовали в строительстве и реконструкции:

"Спасибо Министерству окружающей среды, градостроительства и изменения климата, Управлению по чрезвычайным ситуациям (AFAD), Управлению жилищного строительства (TOKİ), корпорации Emlak Konut, Главному управлению строительных работ, инфраструктурным службам, агентству MİDA и каждому брату и сестре, внесшим свой вклад в этот великий проект", — заключил Али Ерликяйя.