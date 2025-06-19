На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется строительство новых водохранилищ

ЛАЧИН/Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется строительство ряда новых водохранилищ.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, передает Trend.

Он отметил, что с этой целью подготовлено технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация водохранилищ Хакаричай и Баргушадчай.

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