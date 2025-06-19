Назван объем средств, вложенных в строительство жилых домов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года в Азербайджане из инвестиций, направленных в основной капитал, на строительство жилых домов было потрачено 1,095 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 68,8% больше, чем за тот же период 2024 года.

Следует отметить, что в январе-мае 2025 года на развитие отраслей экономики и социальной сферы страны за счет всех источников финансирования было инвестировано в основной капитал 6,695 миллиарда манатов, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 21,9 процента, объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 11,7 процента.

Из общего объема инвестиций 3,363 миллиарда манатов, или 50,2 процента пришлось на сферы производства продукции, 2,237 миллиарда манатов (33,4 процента) - на сферу услуг, 1,095 миллиарда манатов (16,4 процента) - на строительство жилых домов. 49,8 процента от общего объема инвестиций было вложено государством, а 50,2 процента - инвесторами из негосударственного сектора. 78,1 процента инвестиций было вложено в строительно-монтажные работы. Стоимость инвестиций из внутренних источников в основной капитал составила 75,4 процента от общего объема инвестиций.

В январе-мае 2025 года 42,9 процента от общего объема инвестиций, направленных в основной капитал, было потрачено на промышленность, 23,5 процента - на транспорт и складирование, 22,2 процента - на строительство, 2 процента - на размещение туристов и общественное питание, по 1,9 процента - на информацию и связь, образование, по 1,5 процента - на сельское, лесное и рыболовное хозяйство, по 1,4 процента - на финансы и страхование, по 1 проценту - на государственное управление и оборону; социальное обеспечение, 0,7 процента - на торговлю; ремонт транспортных средств, по 0,4 процента - на оказание медицинских и социальных услуг населению, деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства, по 0,1 процента - на оказание административных и вспомогательных услуг, профессиональную, научную и техническую деятельность.