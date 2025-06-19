Путин начал встречу с главами мировых СМИ на полях ПМЭФ

БАКУ/ Trend/ - Президент России Владимир Путин приступил к встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Trend.

Как сообщили в Кремле, встреча проходит в формате "вопрос – ответ" и посвящена наиболее актуальным темам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.

В числе участников – представители агентств из стран СНГ, Азии, Европы, США и других регионов. Участникам предоставлена возможность лично задать вопросы российскому лидеру.