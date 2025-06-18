Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обменялись мнениями о безопасности в регионе в связи с израильско-иранским конфликтом

БАКУ /Trend/ - 18 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, возникшую в результате обострения израильско-иранского конфликта, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Министр иностранных дел России поблагодарил руководство Азербайджана и все соответствующие органы за поддержку, оказанную нашей страной для эвакуации российских граждан из Ирана, в том числе деятелей искусства.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности, сложившейся в регионе в результате израильско-иранского конфликта, подчеркнув важность дипломатического урегулирования конфликта.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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