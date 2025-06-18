В Барселоне прошла фотовыставка "Цвета Азербайджана: страна мультикультурализма" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В историческом дворце Palau Dalmases в Барселоне открылась фотовыставка "Цвета Азербайджана: страна мультикультурализма".

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Было отмечено, что выставка была организована в рамках "Года Конституции и суверенитета" при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, Общества азербайджанцев Барселоны (ASB) и Дома Азербайджана в Барселоне.

В церемонии открытия приняли участие представители культурных учреждений города, фотографы, художники, дизайнеры, музыканты и местные жители.

Основная цель выставки - представить международному сообществу через искусство богатое культурное наследие, религиозное и этническое разнообразие Азербайджана.

Пейзажи и люди Азербайджана, представленные через объектив молодого и талантливого фотографа Этибара Джафарова, проливают свет на главную тему выставки, отражая мультикультурные ценности страны. В рамках выставки Э.Джафаров подарил свою книгу "Земля мультикультурализма" Дому книги Барселоны.

На выставке был заслушан доклад доктора политических наук, члена Немецкой ассоциации журналистов (DVPJ) Димитриса Казарновскиса на тему "Мультикультурализм в Азербайджане".

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