Повестка Боннской сессии утверждена благодаря посредническим усилиям Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 16 июня в Бонне, Германия, начала работу 62-я сессия вспомогательных органов ООН по вопросам климата - SB62.

Trend сообщает, что основная цель Боннской сессии - подготовка к COP30 в Белене, Бразилия.

Одним из ключевых моментов в рамках сессии стал процесс утверждения повестки дня.

Этот вопрос, затянувший работу конференции на два дня, наконец нашел свое решение благодаря поддержке азербайджанской делегации в Бразилии. Хотя повестка дня должна была быть согласована Бразилией как страной-организатором предстоящей COP30, по просьбе бразильской стороны азербайджанская делегация провела интенсивные переговоры со всеми сторонами, и в результате повестка сессии была принята.

Генеральный исполнительный директор COP30 Ана Амелия Кампос Тони, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата выразили благодарность Азербайджану за оказанную поддержку.

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