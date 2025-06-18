Минздрав Азербайджана напомнил родителям о защите детей от жары

БАКУ /Trend/ - Чтобы защитить детей от риска солнечного удара в жаркие летние дни родителям следует быть особенно внимательными.

Как сообщает Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, самые жаркие часы дня, т.е. с 11:00 до 17:00 часов опасны для детей, ввиду воздействия прямых солнечных лучей: «Поэтому для игр на улице лучше выбирать раннее утро или поздний вечер. Дети должны носить одежду из легкой, светлой и дышащей ткани, максимально закрывающую все части тела, а также надевать головной убор».

Специалист-эксперт Минздрава сообщил, что при нахождении на солнце следует использовать защитные кремы, подходящие для кожи: «Особенно для детей в возрасте от 6-ти месяцев и старше следует выбирать средства с фактором защиты SPF 30 и выше. Важно обильное питье, так как дети быстро обезвоживаются во время игр, что повышает риск солнечного удара. Самое главное — это перенести детей в тень или в прохладные и проветриваемые помещения, часто мыть их прохладной водой или принимать душ по мере необходимости. Это помогает не только поддерживать комфорт, но и предотвращает перегрев».

В заключение З. Гулиев отметил, что с помощью вышеуказанных мер родители могут легко защитить своих детей от солнечного удара и обезвоживания.

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