Выросло производство продукции в перерабатывающей промышленности Азербайджана
В перерабатывающей промышленности Азербайджана за январь–май 2025 года зафиксирован рост объема производства и промышленных услуг по ряду направлений.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB