В Баку начал работу Международный симпозиум омбудсменов

БАКУ /Trend/ - По инициативе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики в Баку начал свою работу Международный симпозиум омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и Национальных институтов прав человека", посвященный "Году Конституции и Суверенитета" и Дню прав человека в Азербайджанской Республике – 18 июня.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие уполномоченные по правам человека и руководители национальных правозащитных институтов из 15 стран, высокопоставленные представители государственных органов, депутаты, представители международных организаций и институтов гражданского общества, а также опытные эксперты в сфере прав человека.

На симпозиуме будут организованы панельные сессии, посвященные деятельности омбудсменов и Национальных институтов прав человека в области обеспечения конституционных прав, обеспечения равных прав для всех: положительный опыт и проблемы, а также укреплению международного сотрудничества и положительного опыта в области защиты прав беженцев.

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