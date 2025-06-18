Азербайджан все еще страдает от последствий политики оккупации и этнической чистки - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Мало того, что на протяжении многих лет Азербайджан подвергался политике оккупации и этнической чистки, страна все еще страдает от гуманитарных последствий, созданных этой политикой.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международном симпозиуме омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека" в Баку.

Она отметила, что существующая на освобожденных от оккупации территориях минная проблема создает серьезные угрозы праву людей на безопасную жизнь, препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края, работам по реконструкции и восстановлению, проводимым на этих территориях, нарушает экологический баланс в регионе.

По словам Сабины Алиевой, институт омбудсмена принимает самое непосредственное участие в процессе совершенствования законодательства, дает заключения и выдвигает предложения по проектам нормативно-правовых актов, а также вносит предложения в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана о принятии, отмене или внесении изменений в законы.

"Сотрудничество омбудсмена и национальных институтов по правам человека с судебными органами вносит существенный вклад в обеспечение верховенства закона. Это сотрудничество создает условия для системного выявления правовых проблем, принятия превентивных и эффективных мер по защите прав и свобод, усиливает институциональную защиту прав человека. Наше сотрудничество с Конституционным судом, в свою очередь, служит обеспечению верховенства закона, совершенствованию законодательства, повышению эффективности механизмов защиты прав человека", - подчеркнула омбудсмен.

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