Иран сбил еще один израильский истребитель F-35

БАКУ /Trend/ - Силы противовоздушной обороны Ирана сбили еще один истребитель F-35 израильской армии над районом Джавадабад города Варамин.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил представитель администрации города Гусейн Аббаси.

Отмечается, что сбитый истребитель F-35 разбился неподалёку от Вармина.

По его словам, службы безопасности и военные в настоящее время расследуют детали инцидента, и в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее, 16 июня, официальный Тегеран заявил, что над Тебризом был уничтожен четвертый по счету израильский истребитель F-35.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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