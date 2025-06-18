Визовый режим между Азербайджаном и Мальдивами частично отменен

БАКУ /Trend/ - 18 июня вступает в силу "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".

Как сообщает в среду Trend, Соглашение было подписано 15 ноября 2024 года в Баку в рамках COP29 на встрече министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Халилом.

Соответствующий законопроект был рассмотрен и принят на заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 27 декабря 2024 года, а затем утвержден Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Соглашение направлено на дальнейшее укрепление и развитие дружественных связей между двумя странами посредством облегчения передвижения граждан Азербайджана и Мальдив, имеющих дипломатические, служебные и официальные паспорта.

Согласно договоренности, граждане сторон, имеющие действующие дипломатические и служебные (официальные) паспорта, могут въезжать на территорию друг друга без визы, проезжать через нее транзитом, покидать ее и оставаться там без визы в течение 90 дней со дня въезда.

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