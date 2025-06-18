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Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)

Общество Материалы 18 июня 2025 15:17 (UTC +04:00)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ/Trend/ - Отправленная 18 июня в село Кенгерли Агдамского района группа переселенцев прибыла в родной край.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, переселившимся на данном этапе 40 семьям в составе 154 человек вручены ключи от новых построенных частных домов. В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
Еще 40 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов (ФОТО)
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